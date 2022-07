Sarah kreeg kanker en maakte daarover het boek dat ze zelf niet kon vinden

Toen Sarah Stam (32) hoorde dat ze uitgezaaide eierstokkanker had, bleven veel van haar vragen onbeantwoord. Is sporten nu juist wel of niet goed? En hoe ziet een litteken er na de operatie eigenlijk uit? ‘Als ik dit overleef, maak ik het boek dat ik niet kan vinden’, nam ze zich voor. Haar boek K*tkanker is bijna klaar voor publicatie.