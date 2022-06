Van calorieën tellen naar een gezond eetpatroon

In juli 2006 haalde ik mijn diploma hbo Voeding en Diëtetiek. Ik ben nu dus 16 jaar werkzaam als diëtist. Als ik denk aan het grootste verschil tussen toen en nu dan is dat dat toen veel gekeken werd naar calorieën in voedingsmiddelen en nu meer naar de samenstelling van een product.

Destijds was de benadering nog dat als het maar weinig calorieën bevatte het gezien werd als een gezond product. Zo werden bij broodbeleg bijvoorbeeld jam, vruchtenhagelslag, appelstroop, honing en achterham gezien als goede keuzes, omdat ze relatief weinig calorieën leveren. Nu kijken we meer naar de samenstelling van een product. Jam, vruchtenhagelslag, appelstroop en honing bevatten veel suiker en zijn om die reden dus niet zulke gezonde keuzes. Ham is bew..