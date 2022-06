Vies zijn van gapende mensen

Gapen wordt vaak als onbeleefd ervaren. We krijgen al snel het gevoel dat iemand moe is of zich verveelt. Als we zelf moeten gapen terwijl we weten dat iemand het ziet, zullen we onze hand voor onze mond doen.

In een nieuwe studie in het wetenschappelijke tijdschrift Personality and Individual Differences zeggen onderzoekers dat we mogelijk ook een hekel hebben aan gapen in gezelschap omdat we het associëren met ziekte. Bepaalde neurologische aandoeningen kunnen bijvoorbeeld leiden tot abnormaal geeuwen. Ook als iemand koorts krijgt, kan het zijn dat hij vaker gaapt.

De onderzoekers vroegen aan 196 Amerikaanse studenten een vragenlijst in te vullen. Ze moesten aangeven in hoeverre ze walging voelden in verschillende scenario’s met betrekking tot ziekteverwekkers. Ook moesten de studenten aangeven hoe onbeleefd zij het vonden als mensen in hun nabijheid niezen, hoesten, hikken of geeuwen, en hoe belangrijk zij het vonden dat mensen d..

