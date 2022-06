Omgaan met keuzestress: kies en laat los

Je zit in een restaurant en moet een voor- en hoofdgerecht kiezen van de kaart. Of je staat ’s morgens voor je kledingkast en bedenkt wat je die dag zult aantrekken. Zo’n eenvoudige beslissing kan soms enorm lastig zijn en stress geven. Hoe komt dat?

In de Britse krant Metro leggen psychologen dit fenomeen uit. Hoe meer factoren je in overweging wilt nemen, hoe complexer je de keuze ervaart, zegt counselor Marios Georgiou. Er is dan sprake van keuzeverlamming. Een andere psycholoog, Elena Touroni, zegt dat ook persoonlijkheid een rol kan spelen. Mensen die een angstige persoonlijkheid hebben of de neiging hebben om obsessief op kleine details te letten, kunnen bij gewone beslissingen ook eerder angst ervaren. Wie in zijn jeugd veel kritiek heeft moeten verdragen, kan in zijn latere leven worstelen met onzekerheid en bang zijn om de verkeerde keuze te maken.

Een tip van Touroni is om bij het maken van een keuze jezelf voor te houden dat er geen perfecte beslissing is. Probeer vertrouwe..

