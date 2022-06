Zo maak je een kat gelukkig

In plaats van een kat te straffen, is het beter om na te denken hoe je hem gelukkig maakt.

De kat zou erg gestrest kunnen raken, en de onverwachte waterstraal associëren met jou, in plaats van met zijn ongewenste gedrag. Dat kan dus een negatieve invloed hebben op de band tussen jou en de kat. In plaats van een kat te straffen, is het beter om na te denken hoe je hem gelukkig maakt. Verdiep je in kattengedrag, adviseert de psycholoog. Een kat heeft bijvoorbeeld de behoefte om te krabben. Als je niet wilt dat hij met jouw zitbank aan de haal gaat, zorg dan dat hij een krabpaal heeft. Beloon hem met wat lekkers als hij aan die paal krabt.

Todd geeft nog een tweede tip om je kat gelukkiger te maken. Verrijk zijn leven. Zorg dat zijn leven niet saai wordt. Bied hem regelmatig ander speelgoed aan. Geef hem toegang tot hoge plaatsen ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .