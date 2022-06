Wat eten diëtisten eigenlijk zelf? Daar bestaan nog wel wat vooroordelen over.

Zo zijn er mensen die denken dat diëtisten vrijwel alleen leven op sla en heb ik zelfs wel eens meegemaakt dat iemand eigenlijk niet durfde te koken voor mij als ik kwam eten. Onzin natuurlijk. Diëtisten zijn ook gewoon mensen. Dat betekent dus ook dat het voor een diëtist net zo lastig is om verleidingen van ongezond voedsel te weerstaan als voor ieder ander. Maar wat is dan het geheim van de slanke diëtist?

De truc zit vooral in het maken van keuzes. Soms kies je wel voor iets ongezonds, omdat het echt heel lekker is, een andere keer niet. Wat ook belangrijk is, is het besef dat het niet gaat om één product dat je eet, maar om je totale voedingspatroon voor la..