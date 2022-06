Zo voorkom je dat je te veel eet

Een halve zak chips leegeten als je uit je werk komt. Of steeds even wat snoepgoed naar binnen werken als je niet zoveel te doen hebt. Veel mensen hebben er last van gedachteloos veel meer te eten dan nodig is.

De Canadese psycholoog Mallory Frayn behandelt mensen die last hebben van impulsief eten; in het online magazine Psychology Today geeft ze tips hoe je dit probleem zelf kunt aanpakken. Emotie-eten of gedachteloos eten is vaak automatisch gedrag. Belangrijk is dat je je hiervan bewust wordt, schrijft Frayn. Dat kun je doen door te vertragen op het moment dat je wilt gaan eten. Bedenk hoe je je voelt op dat moment. Zit je iets dwars? Heb je op dit moment vreselijk veel zin in bepaald voedsel? Bedenk bij jezelf wat de reden kan zijn. Probeer ook aan te voelen wanneer je echt trek hebt in eten, of dat je meer uit gewoonte iets wilt pakken.

Misschien was het op het werk zo druk, waardoor je de lunch moest overslaan. Als je dan hongerig thuisko..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .