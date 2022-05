Sterallures

Het is vreemd misschien, maar de meeste koks zullen de sterrenstatus relativeren en gaan aanverwante vragen over erkenning uit de weg. Wil je geen Michelinster? ‘Ach, ik hoef geen ster om te weten dat ik lekker kook.’ Of: ‘Als mijn gasten maar tevreden zijn ...’ Hebben we hier de nuchtere volksaard – doe maar gewoon – bij de staart of dekt de kok zich in voor teleurstelling? Feit is dat er op dit moment boven 113 restaurants in Nederland een sterretje fonkelt. Bij 18 restaurants zelfs twee en in Zwolle en Kruiningen genieten De Librije en Inter Scaldes zelfs de driesterrenstatus. Ook voor deze gedecoreerden geldt uiteraard de gast-is-koning-moraal, maar de erkenning door het Franse keurkorps laat ze niet koud. Het is daar waar de buik nu..

