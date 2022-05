Wat maakt seks plezierig volgens experts? ‘Soms wel erg gericht op het orgasme’

Wat maakt seks plezierig? En waar kan goede seks niet zonder? Twee experts reageren op vijf stellingen die ook aan christelijke studenten zijn voorgelegd in het ND-onderzoek. ‘We zijn soms wel erg op het orgasme gericht.’

Socioloog en pedagoog Daphne van de Bongardt is projectleider van het Erasmus Love Lab, een team wetenschappers dat onderzoek doet naar intieme relaties, liefde en seksualiteit. Van de Bongardt onderzoekt momenteel de seksuele beleving en gezondheid van tieners en twintigers; het is een van de redenen waarom zij vanuit haar expertise betrokken is bij het onderzoek van deze krant naar christelijke studenten.

Mark Spiering is docent Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en gepromoveerd binnen de seksuologie. Spiering werkte in het verleden mee aan een onderzoek naar pastorale zorg rond seksualiteit die geboden wordt door de platforms Refoweb en, toen nog, EO-Nazorg. Van de Bongardt en Spiering reageren op vijf stellingen die ook ..

