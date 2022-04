Hoogleraar psychiatrie Jim van Os: ‘Elke dag zijn er wel tweehonderd redenen om een glaasje te nemen’

matigheid

‘Matigheid is voor mij een interessant thema als tegenpool van zuchtigheid. De wereld heeft veel beloningen te bieden en daarmee moet je leren omgaan. Voor sommige beloningen ben je veel gevoeliger dan voor andere. In mijn familie zit een sterke beloningsdrift wat betreft middelengebruik, met name alcohol. Ik ben gek op alcohol, maar ik weet dat je daarmee volledig de mist kunt ingaan. Mijn vader worstelde levenslang met zijn alcoholverslaving. Hij heeft het tot zijn tachtigste uitgehouden en was zelfs succesvol, als gynaecoloog en later als uitvinder. Maar hij was een zogeheten ‘kwartaaldrinker’; drie à vier dagen dronk hij zichzelf onder de tafel en stopte dan weer wekenlang. Zo kon hij weliswaar functioneren, maar ergens blee..

