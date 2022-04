Boven 17.000 stappen per dag geen winst meer te behalen

Hoeveel stappen per dag er nodig zijn om het risico op ziekte en vroegtijdige sterfte te verlagen? Eerdere onderzoeken wezen op de noodzaak van 7500 tot 10.000 stappen. Dat is niet mis, want 10.000 stappen komt overeen met zo’n 7 à 8 kilometer lopen per dag. Een nieuwe grote meta-analyse gepubliceerd in het blad Sports Medicine laat zien dat er pas boven de 17.000 stappen per dag geen winst meer valt te behalen.

Goed nieuws is dat bij zeventigplussers het risico al afneemt vanaf 2700 stappen per dag, met gemiddeld 12 procent per 1000 stappen.

De onderzoekers concluderen dat zelfs een bescheiden stijging van het aantal stappen leidt tot een lager risico op vroegtijdige sterfte. Beweging helpt ook tegen een verhoogde bloeddruk, verhoogde blo..

