Veel meer planten op kantoor verbeteren luchtkwaliteit aanzienlijk

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de University of Birmingham in samenwerking met de Royal Horticultural Society. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift Air Quality Atmosphere and Health.

Stikstofdioxide (NO2) is een chemische verbinding tussen zuurstof en stikstof. Te veel stikstofdioxide in de lucht is slecht voor je gezondheid. Vooral op plekken waar veel wegverkeer is, is de concentratie hoog. Denk aan grote steden, zoals Rotterdam. Stikstofdioxide dringt ook kantoren binnen. Voor niemand goed, maar vooral niet voor mensen met astma en longklachten. Te veel stikstofdioxide kan bijvoorbeeld leiden tot een verminderde longfunctie.

Maar er is goed nieuws: behalve ventilatoren kunnen ook kamerplanten de hoeveelheid NO2 te verlagen. De onderzoekers testten drie kamerplanten die veel voorkomen, makkelijk te onderhouden en niet al te prijzig in aanschaf zijn. Het gaat om de lepelplant (Spathiphyllum wallisii), de drakenbloedboom (Dracaena fragrans) en de ZZ-plant (Zamioculcas zamiifolia).

De onderzoekers berekenden wat deze planten betekenen voor verbetering van de luchtkwaliteit. In een slecht geventileerd, klein kantoor (ongeveer 15 kubieke meter) met veel luchtvervuiling verlagen vijf planten het NO2 -gehalte met ongeveer 20 procent. Bij een middelgroot kantoor (100 kubieke meter) is het effect kleiner. Tegelijk is de oplossing voor de hand liggend: door meer planten toe te voegen wordt de impact groter.