Hoe Lore haar leven weer oppakte na een verkrachting

Lore Baeten voelde zich na een verkrachting toen ze 15 jaar was enorm verward en verdrietig. Ook had ze last van een schuldgevoel.

Terug naar die ene, gitzwarte dag, ruim tien jaar geleden. Ze was pas 15 en de dader was een bekende van haar. De 26-jarige Lore Baeten, raadslid namens de Vlaamse christendemocraten CD&V in Sint-Niklaas, herinnert zich nog slechts flarden. Dat het die avond regende bijvoorbeeld. Een ‘vuile, mottige’ regen. Maar wat voor kleren ze die dag droeg, bijvoorbeeld, weet ze niet meer. Veel details zijn door haar hoofd, haar lijf, geblokkeerd.

‘Bij een crisissituatie kan een persoon in de vecht-, vlucht- of bevriesmodus schieten’, zegt Baeten. ‘Ik bevroor. Mijn lijf vond de gebeurtenis zo traumatisch, dat het de ervaring heeft buitengesloten. Ik heb echt gaten in mijn geheugen. Nadien voelde ik mij enorm verward, verdrietig en had ik la..

