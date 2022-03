Een website met praktische adviezen voor voeding en beweging bij ziekte

Beautiful young and fit woman having a blended fruit for breakfast (beeld istock)

Eiwit zit veel in vlees, vis, melkproducten, eieren, noten en peulvruchten. Bij ziekte en rondom een operatie heeft het lichaam meer eiwit nodig dan normaal. Ook voor ouderen is de combinatie van beweging en voldoende eiwit belangrijk om sterk, gezond en fit te blijven.

De website voedingenbeweging.nu is gemaakt in een samenwerking tussen het Amsterdam UMC en de Hogeschool van Amsterdam. De site geeft informatie over voeding en beweging bij ziekte op een toegankelijke manier. Er staan korte eenvoudige teksten op de site, maar ook filmpjes. Zo vertelt een diëtist dat een schaaltje kwark of een handje noten bij ziekte vaak een betere keuze is dan een fruitsalade.

Niet alleen de hoeveelheid eiwit is belangrijk. Ook de timing telt. Zo werkt ei..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .