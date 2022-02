Jeroen staat op het punt om zijn vierjarige zoontje te verliezen aan een hersentumor

Jeroen van Veen (40) voelt eigenlijk al meteen aan dat het foute boel is als hij op een dag zijn zoontje uit bed haalt en Kaspers ene oog als verlamd gesloten blijft. Toch is de klap groot en het verdriet immens als kort daarna de oorzaak wordt gevonden: een extreem agressieve hersentumor. De hersenen van de 1-jarige zijn nog te klein en kwetsbaar voor bestraling. De enige behandeloptie is proberen zijn leven te rekken met een mix aan chemotherapieën en een experimenteel medicijn, zodat Kasper op zijn derde alsnog bestraald kan worden. Tegen alle verwachtingen in lukt dat. Maar het mag niet baten: na de bestralingen worden uitzaaiingen gevonden.

In zijn boek KASPER. Achtbaan op losse schroeven beschrijft Jeroen van Veen hoe de luiers van zij..

