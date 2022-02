Als je mij zou vragen wat ik de beste websites vind die ooit gemaakt zijn, dan zou thuisarts.nl zeker in de top drie staan. De kracht zit hem in de betrouwbaarheid van de adviezen (gedaan door artsen) in combinatie met de eenvoud. Simpel, duidelijk en praktisch. Precies wat je wil weten. Voor iedereen die iets mankeert is het een bekende site. Minder bekend is dat er ook adviezen over voeding opstaan. Als je in de wirwar van alle berichten over voeding niet meer weet wat de basis is van gezonde voeding dan geeft thuisarts.nl je daar een daar een helder antwoord op. Ook voor mensen die te veel zijn afgevallen staan er waardevolle adviezen op. In een maatschappij waarin veel mensen overgewicht hebben, wordt nog weleens vergeten dat afvallen door ziekte of voor ouderen niet goed is. Er gaat dan veel spiermassa verloren waardoor de kracht en weerstand afnemen.