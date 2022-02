Het BRCA1-gen was voor Johanna de reden om haar borsten te laten verwijderen

Johanna Kok (41) is drager van het BRCA1-gen. Ze was negentien toen ze haar moeder verloor aan eierstokkanker. Zelf liet ze haar borsten preventief verwijderen. ‘Er zijn hele generaties weggevallen.’

Johanna Kok is drager van BRCA1 genmutatie en heeft hierdoor 8 procent kans op borst- of eierstokkanker.Â

Op haar negenentwintigste nam Johanna Kok (41) de rigoureuze beslissing haar borsten te laten verwijderen. Als drager van het BRCA1-gen had ze 60 tot 80 procent kans op een agressieve vorm van borst- of eierstokkanker.

Na een mislukte reconstructie met haar eigen lichaamsweefsel liep ze ruim twaalf jaar met siliconenimplantaten rond. ‘Die móésten eruit, het voelde niet goed.’

Ze was negentien toen ze haar 47-jarige moeder verloor aan eierstokkanker. Haar oma was al overleden en verschillende tantes zijn ook niet oud geworden door – wat nu bekend is – het BRCA1-gen. ‘Er zijn hele generaties weggevallen. Het was toen nog niet bekend dat dit iets erfelijks kon zijn. Pas tijdens het ziekteproces van mijn moeder kwam dit naar boven.’

Johan..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .