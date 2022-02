In Borsele, waar het aantal mensen met overgewicht het sterkst steeg, blijkt hoe moeilijk obesitas te bestrijden is

‘Als het goed is, moet je dit wel voelen!’, roept buurtsportcoach Joffrey Geldof (39) lachend tegen een groep van 25 ouderen die fanatiek gewichtjes door de lucht zwaaien. Twee keer per week verzamelen inwoners van de gemeente Borsele zich in een van de twee ‘beweegtuinen’, een soort sportscholen in de buitenlucht, onder leiding van vrijwilligers en een coach van de gemeente.

‘Ik doe elke ochtend om kwart over negen met mijn vrouw in de slaapkamer Nederland in Beweging’, vertelt de 80-jarige Willem de Wilde, terwijl hij gelijktijdig met echtgenote Susan een voor een zijn benen optrekt. ‘En we gaan altijd met de caravan op vakantie en wandelen en fietsen dan veel.’

De beweegtuinen zijn onderdeel van een pakket maatregelen van de gemeente Bo..

