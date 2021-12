Verhalen afdoen als ‘dom’ of ‘wappie’? ‘Daarmee mis je het diepere verhaal van onvrede’

Een oordeelloze Kerst, is het mogelijk? Is dat een goede manier om de familievrede te bewaren? Waarom oordelen we eigenlijk en wat is het nut ervan? Een gesprek met psychiater Cobie Groenendijk, die stelt dat we ons oordeel beter even kunnen uitstellen en in plaats daarvan op zoek moeten gaan naar verbinding. ‘Als samenleving hebben we nog wat te leren op het gebied van empathisch vermogen.’

Eerst even een geruststelling: klaarstaan met een oordeel is iets inherent menselijks, zegt Cobie Groenendijk, zelfstandig gevestigd psychiater in Amsterdam. Het is een manier om betekenis te geven aan alles wat er om ons heen gebeurt. Er zijn een aantal snelle systemen in de hersenen die betekenis plakken op allerlei fenomenen.

Maar, nuanceert ze, ‘idealiter zijn mensen getraind om verder te kijken dan die eerste, instinctieve reactie en iets meer tijd te nemen om ergens betekenis aan te geven’.

‘Ieder van ons ontwikkelt een beeld van zichzelf – wie we zijn, wat onze identiteit is – maar ook beelden van de ander. Die beelden worden bepaald door waar we opgroeien, onze ervaringen en de mate van veiligheid of onveiligheid die we hebbe..

