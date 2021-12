Zeven portretten over hoe mensen tot hun standpunt kwamen om wel of niet te vaccineren

‘Als je wilt begrijpen waarom mensen zich wel of niet laten vaccineren, moet je oog hebben voor de diversiteit van burgers’, zegt ethicus en gezondheidswetenschapper Stef Groenewoud . Zeven portretten waarin mensen vertellen hoe ze tot hun standpunt zijn gekomen. Een aanzienlijk deel van degenen die voor deze interviewreeks werden benaderd, wilde niet meedoen uit angst relaties te schaden of hun baan kwijt te raken.

‘Ik durfde me niet te laten vaccineren en belandde in een coma.’

Aysel Sali (31): ‘Ik was een van de mensen die zich absoluut niet willen laten vaccineren. Toen mijn verloskundige erover begon, zei ik gelijk nee. Ik hoorde om me heen slechte dingen over het vaccin. Dat het gevaarlijk zou zijn voor het kind in mijn buik.’

De Rotterdamse met Bulgaarse wortels ging ervan uit dat het virus haar niet zou treffen, maar dat was wel het geval. ‘Mijn man kreeg corona en was twee weken ziek thuis. Daarna kreeg ik ook klachten. Ademen was erg moeilijk. Ik had veel last van mijn rug; heel mijn lichaam deed pijn.‘ Op sterk aandringen van haar echtgenoot bezocht de hoogzwangere na enkele dagen het ziekenhuis. ‘Daar werd ik gelijk opgenomen. Het gi..

