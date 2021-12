Minder klachten bij menstruatie in een groene omgeving

Vrouwen die hun hele leven in een groene omgeving wonen, blijken minder last te hebben van het premenstrueel syndroom (pms) dan vrouwen die niet in een natuurrijke omgeving wonen.

Van online naar PDF × 1. wanneer u op de PDF-button rechtsonder klikt, krijgt u het printvenster 2. u maakt dan de afdrukkeuze PDF 3. u kiest vervolgens save 4. het wordt nu opgeslagen als PDF 5. Wij wensen u veel leesplezier

Woman Wearing Pajamas Suffering With Period Pain Lying In Bed With Hot Water Bottle (beeld Getty Images/iStockphoto)