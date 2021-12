Hand op je hart verlaagt stress

Even knuffelen of een massage is goed voor je: het verlaagt je stressniveau. Maar zijn er ook andere manieren om je cortisolspiegel te laten dalen als er niemand in de buurt is om te knuffelen?

