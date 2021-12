Dat ouders ervoor kiezen hun kinderen geen suiker te geven, hoor ik regelmatig om me heen. Wat ik echter zelden of nooit hoor is dat ouders hun kinderen ‘zoutvrij’ opvoeden.

Het advies voor volwassenen is maximaal 6 gram zout per dag te gebruiken. De gemiddelde Nederlander gaat daar ruim overheen. Slechts 20 procent van dat zout wordt toegevoegd aan de warme maaltijd. Het grootste deel zit verwerkt in producten zoals brood, vlees(waren), soepen en sauzen. De reden dat er geadviseerd wordt zuinig te zijn met zout is dat te veel zout niet goed is voor hart en vaten en voor de nieren.

Voor kinderen ligt dit advies nog een stuk lager. De nieren van kinderen kunnen nog niet veel zout aan. Voor kinderen van 1-3 jaar is het advies bijvoorbeeld maximaal 3 gram zout per dag te gebruiken. Als een kind drie sneden brood met kaas of vleeswaren eet, bevat dat al ongeveer 3 gram zout. Zelfs als je geen zout toevoegt aan de..

