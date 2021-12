Obesitaspatiënten moeten van hun arts mededogen en een serieuze behandeling krijgen

Als hoogleraar obesitas hamert Liesbeth van Rossum al jaren op het belang van een rigoureuze aanpak van de volksziekte overgewicht. Er was een coronapandemie voor nodig om haar missie urgentie te geven. De helft van de volwassen Nederlanders is te zwaar, 14 procent heeft obesitas – en dat percentage blijft stijgen. Het afgelopen jaar had een meerderheid van de patiënten op de covidafdelingen overgewicht, op de ic waren dat er zelfs acht op de tien. Dat betekent niet dat de ziekenhuizen dús vol lagen met patiënten die dat aan zichzelf te wijten hadden, zegt Van Rossum. De vele botte reacties die ze over die patiëntengroep heeft gelezen, wijzen volgens haar op een gebrek aan kennis. ‘Overgewicht heeft zo veel biologische en maatschappelijk..

