Uit angst je baby overvoeden kan leiden tot gezondheidsrisico’s op de lange termijn

Overgewicht bij baby’s is moeilijk te herkennen met het blote oog. De gezondheidsrisico’s op korte termijn zijn klein. ‘Maar het is belangrijk dat jonge kinderen zichzelf leren kalmeren zonder hulpmiddelen als voedsel.’

Agnes Water (Australië)

Stevige baby’s worden vaak aangeduid als ‘gezond’. Toch is een hoog gewicht bij jonge kinderen niet altijd een goed teken, weet ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut Arianne Struik. Ze woont in Australië en hield deze week een online lezing over het onderwerp voor hulpverleners, die op imhnederland.nl verkrijgbaar is. Eerder schreef ze samen met kinderarts Edgar van Mil het boek ‘Overgewicht en obesitas bij kinderen’ (Boom uitgevers Amsterdam).

Veel baby’s hebben een flink speklaagje. Wanneer wordt het ongezond?

‘Het is moeilijk op het oog in te schatten of een baby overgewicht heeft. Daarvoor moet je hem op een weegschaal leggen en zijn gewicht en lengte vergelijken met kinderen van dezelfde leeftijd, zo..

