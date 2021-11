Een praatje maken met een onbekende voelt goed

Train Ride Would Be Boring Without Technology And Random Companion. (beeld Vladimir Stanankovic)

Je zit in de trein tegenover een onbekende. De persoon ziet er vriendelijk uit en je zou wel een praatje willen maken. Maar durf je het?

Veel mensen maken zich voorafgaand aan een gesprek met een onbekende zorgen of die persoon wel zin heeft in een conversatie. Die zorgen zijn onterecht, blijkt uit een onderzoek dat onlangs in het magazine Journal of Experimental Psychology werd gepubliceerd. Tijdens twee soortgelijke experimenten in verschillende Londense metrostations werd aan een groep mensen de opdracht gegeven om in de metro een gesprek aan te gaan met iemand die ze niet kenden. Een andere groep kreeg de opdracht ..

