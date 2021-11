Veel uren maken? Ga liever efficiënter werken: ‘Vervelen is je hoofd tot rust brengen’

Ruim vijf jaar geleden kreeg u de diagnose darmkanker. Hoe is het nu?

‘Goed, ik ben genezen. Maar ik heb wel restverschijnselen. Ik heb minder energie, ben minder belastbaar. Ik heb flarden mist in mijn hoofd. Dan zakt er een rolluik naar beneden en ga ik anders praten en moet ik zoeken naar woorden en namen. Maar meestal voel ik me goed.’

In april 2016 voelde u zich niet zo goed. En toen?

‘Ik dacht eerst dat het kwam doordat ik te hard werkte en gebroken nachten had. Tot ik voelde dat het meer was dan gewone moeheid. Toen ben ik naar de huisarts gegaan. Ik dacht dat ik iets mee had genomen vanuit Namibië, dus ik naar het Havenziekenhuis. De internist vond niks in de tropische hoek, maar bij een inwendig onderzoek wel een tumor, formaat ten..

