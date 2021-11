Teun (22) woont met mensen met dementie: ‘Ook als je dementie hebt, kun je een band opbouwen’

Teun Toebes (22) is verpleegkundige en volgt de masteropleiding zorgethiek. Sinds een jaar woont hij in Utrecht samen met mensen met dementie, met wie hij van alles beleeft. Hij schreef er een boek over, VerpleegThuis, dat deze week verscheen.

Het maakt niet uit van welke krant of programma verslaggevers zijn, Teun Toebes nodigt hen het liefst uit bij hem thuis. Dat thuis is een kamertje van een paar vierkante meter, waar net een tweepersoonsbed, een boekenkast, een bankje en een tafel met stoelen in past. Maar eigenlijk speelt voor Toebes het ‘thuis’ zich veel meer af buiten zijn eigen kamertje, in de gangen, keuken en badkamer van de gesloten afdeling van het woonzorgcentrum. Want vooral daar komt hij zijn huisgenoten tegen, acht mensen met dementie.

‘Het is onbegrijpelijk dat het in sommige media nog over dementerenden gaat in plaats van over mensen met dementie’, steekt Toebes meteen van wal. ‘Dat gaat nog weleens mis in artikelen, dat ze dat in de kop zetten. Ik zeg het ma..

