Gezonder eten door sociale media

Wilt u gezonder gaan eten, maar lukt dit niet zo goed? Het kan helpen om op Facebook of Instagram te kijken naar foto’s van gezond voedsel.

Vooral foto’s van gezond eten die veel likes hebben gekregen, zorgen ervoor dat mensen gezonder gaan eten. Dat zagen psychologen van de Aston Universiteit in Birmingham tijdens hun onderzoek, waarbij 169 deelnemers werd gevraagd om naar foto’s met voedsel te kijken.

Het ging om nep-Instagramposts met slechts een paar of juist veel likes. Er waren foto’s bij van gezond eten, maar ook van minder voedzame voedingsmiddelen, zoals cake en koekjes. Niet op alle foto’s was eten te zien; soms zaten er ook foto’s tussen van bijvoorbeeld stijlvolle interieurs. Na het bekijken van de foto’s konden de deelnemers druiven of koekjes eten. De onderzoekers ontdekten dat de deelnemers na het bekijken van de populaire afbeeldingen van groent..

