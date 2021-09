Onder het mes door Instagram

Onderzoekers van de Universiteit van Surrey (Groot-Brittannië) ondervroegen 247 Italiaanse vrouwen tussen de 19 en

32 jaar oud over hun Instagramgebruik en de ontevredenheid over het lichaam.

De vrouwen kregen ook vier Instagramafbeeldingen te zien met verschillende gradaties van seksualisering en de opmerkingen die daaronder stonden. Daarna vulden de vrouwen nog een vragenlijst in over de tevredenheid over hun eigen lichaam, hun stemming en in hoeverre ze graag een cosmetische ingreep willen ondergaan.

De onderzoekers ontdekten dat blootstelling aan geseksualiseerde beelden van Instagram ervoor zorgde dat de deelnemers ontevredener werden over hun lichaam. Dit effect werd niet waargenomen bij vrouwen die alleen niet-geseksualiseerde afbeel..

