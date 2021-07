Digitale zorgverlening aan ouderen heeft voordelen: ‘Ik word op een prettige manier in de gaten gehouden’

Steeds meer ouderen maken – dankzij de coronacrisis – gebruik van digitale zorgverlening. De 82-jarige Riet van Oorschot stuurt tegenwoordig gegevens over haar gewicht en het zuurstofgehalte in haar bloed direct door naar haar zorgverleners. ‘Ik word op een prettige manier in de gaten gehouden.’

‘Hoe zit het ook alweer?’ Riet van Oorschot-Timmerman (82) tuurt naar de iPad op haar eettafel. Haar wekelijkse online-gesprek met welzijns- en leefstijlcoach Berenda begint al bijna, maar inloggen lukt niet. Wijkverpleegkundige Jeanine Melse (24), die voor de gelegenheid is aangeschoven, helpt haar op weg. ‘Als Jeanine er niet is, probeer ik het net zo lang tot het werkt hoor’, vertelt Van Oorschot en ze wijst naar de uitgebreide handleiding op het witte tafelkleed.

Na het inloggen wacht de oudere dame in een virtuele wachtkamer tot haar coach haar zal ‘binnenlaten’. In afwachting daarvan schuifelt ze door haar aanleunwoning op de eerste verdieping van wooncentrum Ter Reede in Vlissingen. In de donkerhouten buffetkast staat een verzameli..

