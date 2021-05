Moe? Block één dag aan het begin of eind van de week om aan je welzijn te werken

In de Amerikaanse krant The Huffington Post geven een psycholoog en twee coaches de tip om een dag per week te reserveren voor mentale oplaadtijd. Hoewel de woensdag een break in de week geeft, is het niet de ideale dag om even afstand van je werk te nemen. Doordat woensdag midden in de week valt, is het lastiger om werk dat niet af is, links te laten liggen. Bovendien is de kans groot dat je je alweer gaat voorbereiden op de werkdag die daarna komt. Beter is het om een oplaaddag aan het begin of aan het einde van de werkweek te reserveren, zodat je weekend wordt verlengd, adviseert coach e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .