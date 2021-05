Beatrijs Smulders: ‘We lieten mannen over onze grenzen gaan en dachten dat dat vrijheid was’

Nederlands bekendste verloskundige Beatrijs Smulders zag veertig jaar lang dagelijks de intiemste delen van het vrouwenlichaam. In Bloed, het eerste deel van een autobiografisch drieluik over de vrouwelijke seksualiteit, vertelt ze daar in geuren en kleuren over: ‘Er is te veel angst in onze vagina’s gezaaid.’

Sinds december is de thuisbevalling toegevoegd aan de lijst van het Nederlandse Immateriële Erfgoed. Dat zou waarschijnlijk niet gebeurd zijn als Beatrijs Smulders niet had bestaan. Ze zette in de jaren 70 de thuisbevalling weer op de kaart als verloskundige, ondernemer, schrijver en spreker. Geen makkelijke klus na een decennium waarin afgepeigerde verloskundigen eindelijk een normaal salaris konden verdienen in het ziekenhuis door daar per nacht 2 of 3 bevallingen tegelijk te doen.

Waarom is die thuisbevalling zo typisch Nederlands? Volgens de officiële erfgoed-bijsluiter is het een uiting van onze mentaliteit van zelfbeschikking. Nederlandse vrouwen doen alles graag op hun eigen manier. En ja … als íémand de verpersoonlijking is van zo..

