Onze tong kan aan smaken wennen

Feit of fabel: zoet proef je voor op je tong en bitter achter op je tong.

Smaak is ook iets waar je aan kunt wennen en je kunt dus ook dingen leren eten.

Fabel!



Het is een misvatting dat je bepaalde smaken proeft op verschillende plekken op je tong. Je smaakpapillen kunnen allemaal alle smaken (zoet, zuur, bitter, zout en umami) doorgeven en bevinden zich op je hele tong.

Van nature hebben mensen een voorkeur voor zoet en een afkeer van bitter. Dat is handig omdat moedermelk zoet is en veel giftige plantsoorten bitter smaken. Toch is smaak ook iets waar je aan kunt wennen en je kunt dus ook dingen leren eten.

Ik heb dat zelf ervaren bij mijn toetje. Vanuit thuis at ik altijd yoghurt met siroop als nagerecht en dat bleef ik doen toen ik het huis uitging. Toen onze oudste dochter echter mee ging eten vond ik dat niet meer zo’n goed idee. Ik gaf haar yoghurt zonder siroop en vond dat ik d..

