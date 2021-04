Gevangen in je favoriete computerspel. Hoe Jeroen gameverslaafd werd en hulp zocht

Jeroen heet niet echt Jeroen. Graag wil hij anoniem blijven omdat hij bang is afgerekend te worden op zijn verleden. Zijn toekomst ziet hij in de gameindustrie. ‘Daarnaast wil ik niet het gezicht worden van hen die gameverslaafd zijn of hier last van hebben gehad.’



‘Mijn liefde voor computerspelletjes begon toen ik acht jaar was. Klasgenoten en vrienden van me hadden betere computers dan ik. Daar ging ik graag naartoe om de spelletjes te zien die zij speelden. Het spel was op dat moment voor mij belangrijker dan de vriend. Als ze andere plannen hadden, dan bleef ik liever thuis. Ik was niet populair op school. Dit gaf mij nog meer reden om thuis te zitten en minder met vrienden af te spreken. Gelukkig was het niet alleen maar ..

