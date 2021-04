Jan is dement én - dankzij Dirk - marathonloper. ‘Hardlopen is jouw medicijn’

Onze relaties kleuren ons leven. Op deze plek vertellen iedere week twee mensen over hun band.

‘We zijn allebei doorzetters’, zegt Jan Boot met een blik op Dirk de Korne: ‘Dat moet wel als je marathons rent.’

Zijn hardlooppartner, die ruim anderhalve meter verderop aan de keukentafel is geschoven, knikt: ‘We kenden elkaar helemaal niet, maar onze gedeelde liefde voor het hardlopen geeft een band. Over onderwerpen als geloof denken we verschillend; daar hebben we het weleens over tijdens het rennen. Toch overstijgt onze match dat. Dat vind ik mooi.’

Dirk leerde Jan kennen nadat hij als stafdirecteur van zorgorganisatie SVRZ een bezoek had gebracht aan de locatie waar Jan dagbehandeling volgde. ‘Ik sprak met het zorgpersoneel over activiteite..

