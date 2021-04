Strooimelange voor tomaat en paprika

De vruchtgroenten tomaat en paprika zijn echte smaakmakers in groentegerechten. De wereldberoemde Franse kok Auguste Escoffier deed niet voor niks tomaten in bijna al zijn sauzen en stoofgerechten. Ze passen in bijna alle combinaties en laten andere groentesmaken opbloeien. De uitgesproken hartige en kruidige smaken van selderij en andere aromatische kruiden in deze strooimelange helpen daar ook bij. Stoof paprika's maar eens met deze strooimelange en proef hoe heerlijk zoet ze worden.

Paprika's en tomaten ontmoeten elkaar in het heerlijke Zuid-Italiaanse stoofgerecht peperonata. Fruit 2 in reepjes gesneden uien aan in olijfolie en voeg 3 grof gesneden paprika's en 400 gram verse tomatenblokjes toe. Maak op smaak met 1 eetlepel strooimelange, 1 eetlepel rodewijnazijn en een snuf suiker. Laat 30 minuten stoven en serveer warm als (pasta)saus of bijgerecht, of afgekoeld op toast als voorgerecht (antipasto).

4 delen selderijblad, gedroogd

1 deel rozemarijn, gemalen

2 delen witte peper, gemalen

1 deel tijm, gemalen

4 delen peterselie, gedroogd

2 delen oregano, gedroogd

3 delen uienstukjes, gedroogd

2 delen kervel, gedroogd

1 deel laurier, gedroogd en gemalen

1 deel knoflookpoeder

