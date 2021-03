Het geheime ingrediënt voor een gelukkige relatie

Je partner kietelen, een beetje gek doen, grappen maken; het kan geen kwaad als je een romantische relatie hebt. Speels gedrag is hét geheime ingrediënt voor een succesvolle langdurige relatie, zeggen onderzoekers van de Martin Luther Universiteit Halle-Wittenberg in Duitsland.

Speelsheid roept positieve emoties op en het helpt de band met onze partners te versterken, schrijven zij in het wetenschappelijke tijdschrift Sociology and Personality Psychological Compass. Die positieve emoties bevorderen op hun beurt sociale vaardigheden en helpen ons te communiceren, wat allemaal de tevredenheid van onze relaties vergroot.

Mensen met veel speels gedrag zijn in het algemeen meer tevreden over hun relaties, ook over hun seksleven, vertelt psychologie onderzoeker Kay Brauer aan het internetmagazine Inverse.com. Ze vertrouwen hun partner, er is sprake van wederzijdse acceptatie en er wordt prioriteit gegeven aan plezier. Mensen voelen zich vrij om zichzelf te zijn en vinden hun relatie belangrijk.

Al eerder werd er onderz..

