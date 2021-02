Gezondheidsfondsen willen gezonde voeding via wet afdwingen

Een aantal gezondheidsfondsen en andere instanties roepen het nieuwe kabinet op maatregelen te nemen tegen te veel vet, suiker en zout in voedingsmiddelen.

Deze gezondheidsclubs, verenigd in de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie, willen dat de politieke partijen in een nieuw regeerakkoord supermarkten en fabrikanten via wetgeving opleggen eten en drinken gezonder te maken.

De jarenlange zelfregulering door de voedingsindustrie heeft te weinig opgeleverd, stelt directeur Tom Oostrom van de Nierstichting en woordvoerder namens de alliantie. ‘Ongezond eten en drinken maakt mensen ziek. Daarom moet de hoeveelheid zout, suiker en ongezond vet in producten omlaag', zegt hij. Fabrikanten en supermarkten zetten volgens hem te kleine stappen.

De jarenlange zelfregulering door de voedingsindustrie heeft te weinig opgeleverd in de ogen van niet alleen de Nierstichting, maar ook het Diabetes Fonds, de Hartstichting en de Maag Lever Darmstichting. De oproep tot wetgeving wordt ondersteund door UNICEF Nederland en de gemeente Amsterdam.

De alliantie verwijst naar onderzoek dat uitwijst dat een ruime meerderheid (82 procent) van de bevolking het belangrijk vindt dat bewerkte voeding gezonder wordt gemaakt. Een ruime meerderheid vindt dat frisdranken met veel suiker duurder moeten worden gemaakt en dat er een verbod moet worden ingesteld op reclame voor ongezonde voeding voor kinderen.

Een eerder gesloten akkoord tussen overheid en voedingsindustrie om eten en drinken gezonder te maken heeft ‘keer op keer niet tot voldoende verbetering geleid', aldus de alliantie. De hoeveelheid zout, suiker en verzadigd vet in producten zou onvoldoende zijn verlaagd.

Oostrom: ‘Als we nu niks doen, heeft in 2040 bijna twee derde van de Nederlanders overgewicht, met alle gevolgen van dien. Dat zijn meer dan 9 miljoen mensen. Om dit probleem aan te pakken, willen wij een maatschappij waarin gezond eten en drinken de standaard is. Te beginnen bij de jeugd.’ ◀