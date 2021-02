Appen en bellen met je geliefde

Het onderzoek werd gepubliceerd in het wetenschappelijke magazine Mobile, Media & Communication. Communicatieonderzoekers van de Universiteit van Arizona wilden weten welke invloed de smartphone heeft op de romantiek tussen twee mensen. 433 Amerikaanse jongvolwassenen werden ondervraagd over dit onderwerp. Je zou verwachten dat veel telefoongebruik de liefde behoorlijk in de weg kan zitten; hoe onromantisch is het als je geliefde in jouw bijzijn alleen maar op zijn telefoon zit. Inderdaad blijkt uit het onderzoek dat smartphoneverslaving een negatief effect heeft op de relatietevredenheid. Mensen die steeds het gevoel hebben dat ze op hun telefoon moeten kijken, zijn minder tevreden over hun relatie. Ze gaven aan minder affectieve communicatie te hebben met hun partner. Toch blijkt het telefoongebruik op zichzelf niet schadelijk te zijn voor relaties. De onderzoekers ontdekten dat de proefpersonen die vaker hun smartphone gebruiken, ook via dit apparaat meer communiceren met hun geliefden. Hoe meer zij hun smartphone gebruiken om met hun partners te communiceren, hoe beter zij de onderlinge communicatie ervaren. De onderzoekers concluderen dat het smartphonegebruik op zichzelf dus geen belemmering vormt voor ons vermogen om zinvol met anderen te verbinden. Smartphoneverslaving is eerder een probleem dat relaties kan schaden. Mensen die afhankelijk zijn van hun telefoon, hebben meer last van stress, wat weer invloed heeft op hoe betrokken je bent op je omgeving. ◀

