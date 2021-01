Van niet drinken krijg je nooit spijt

Al urenlang heb je een onrustig gevoel, omdat je van jezelf pas om negen uur een wijntje mag inschenken. Is het eenmaal zover, dan blijft het niet bij één glas. Hoe komt dat toch, en kun je er iets aan veranderen? Jacqueline van Lieshout bedacht er een woord voor: ontwijnen.

Ervaringsdeskundige, zo zou je Jacqueline van Lieshout met recht kunnen noemen. 'Ik dronk zeker niet elke dag, maar meestal wel een paar dagen in de week. En altijd te veel.' Daar komt bij, het hield haar altijd zo bezig. Haar werkdag was er niet minder productief om, maar op de achtergrond was er de hunkering. Dat gevoel: vanavond mag ik weer.

Niet dat Van Lieshout zichzelf een alcoholist noemde. Integendeel, dat woord werd ook in gedachten zorgvuldig vermeden. 'We denken dan algauw aan de zwerver onder de brug. Zo iemand heeft een probleem. Wij niet. Wij drinken gewoon voor de gezelligheid. Soms wat te veel, maar ach, dat wuiven we nonchalant weg.'

Tot op een dag in 2016 radicaal het roer omgaat. 'Ik had al vaker de b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .