Hoe stap je tijdens donkere dagen fit uit bed?

Voel je je ’s ochtends kwiek en fit? Of ben je juist een nachtbraker die zich het liefst nog een keertje omdraait? Hoe energiek je je voelt, wordt geregeld door je biologische klok. Maar die klok loopt niet helemaal gelijk met de echte dag, zegt Marijke Gordijn. Zij doet onderzoek naar de lichaamsklok aan de Rijksuniversiteit Groningen en is oprichter van adviesbureau Chrono@Work. ‘Bij de een loopt de interne klok verder uit de pas dan bij de ander. Als je dat niet corrigeert, stuurt je biologische klok je steeds later naar bed en word je ook pas later wakker.’

‘Door ’s avonds lampen aan te doen, schuiven we de klok nog wat verder naar achteren’, zegt Gordijn. ‘In de zomer is dat niet zo erg, dan is er ’s morgens vanzelf al zoveel zonlich..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .