Je leven een upgrade geven

Ontwerp je eigen leven is het zoveelste boek dat lezers wil helpen te ontsnappen aan de ratrace van het leven en tijd te maken voor wat écht belangrijk is. De insteek: ontwerp je eigen leven zoals een designer een product ontwerpt.

Toen productontwerper Twan Verdonck besefte dat hij alles had wat hij wilde, maar tóch ontevreden was, ging hij twijfelen aan de manier waarop hij zijn leven leidde. Hij ging verschillende zelfhulpboeken lezen, maar vond de oplossing niet. Totdat hij zichzelf de vraag stelde of zijn vak als ontwerper hem misschien oplossingen bood. Hij ontwikkelde een methode die hem hielp weer tevreden te worden en noemde die Deep Life Design.



In tien stappen hoopt Verdonck zijn lezers een gevoel van geluk en flow te brengen. Zo gaat een van de hoofdstukken over 'de ontwerpvraag'. Hij werpt vragen op als: 'Ik voel me vaak lusteloos. Ik mis een vonk in mijn leven. Wat kan ik daaraan doen?' en 'Kan ik beter verhuizen of verbo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .