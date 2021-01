Werken om het verschil te kunnen maken, maar het draait niet om schouderklopjes

Als frontvrouw van vrouwenplatform Lume wil Hagar Prins (38) licht brengen waar het donker is. Zelf noemt ze zich liever ‘de aanjager’ van de beweging. ‘Als ik verhalen terug hoor van vrouwen die het dankzij Lume gelukt is hun geloof te delen, geeft dat heel veel voldoening.’

Tegenwoordig is het de missie van Hagar Prins om de wereld een beetje mooier te maken. Ze kwam tot de ontdekking dat het voor haar van groot belang is dat haar werk ertoe doet, tijdens een stage bij hulporganisatie ZOA in het vierde jaar van haar opleiding Communicatie. Prins: ‘Voor die stage dacht ik meer aan het werken bij een hip Amsterdams reclamebureau, waar ik iets voor grote merken kon doen. Tijdens die periode bij ZOA ontdekte ik dat het voor mij belangrijk is dat ik - bij wijze van spreken - niet voor de auto van mijn baas werk, maar écht verschil kan maken.’

Sindsdien is Prins nooit meer uit de goededoelenwereld vertrokken. Het werken in deze sector past haar ook wel, vertelt ze, omdat er altijd al ‘een kleine activiste’ in haar..

