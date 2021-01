Ken ik u ergens van?

Het mondkapje zorgt ervoor dat de gezichtsherkenning aanzienlijk minder wordt, en dat heeft een negatief effect op sociale situaties, blijkt uit onderzoek van de Ben-Gurion University of the Negev in Israël en de York University in Canada.

Voor dit onderzoek deed een groep van bijna 500 mensen een aangepaste versie van de Cambridge Face Memory Test, een standaard test die gebruikt wordt voor gezichtsherkenning. Online kregen de deelnemers gezichten met en zonder mondmasker te zien. De onderzoekers ontdekten dat de kans dat iemand een persoon met gezichtsmasker succesvol identificeerde, met 15 procent verminderde.

Normaal gesproken zie je een gezicht in z’n geheel en herken je de persoon direct. Als iemand een mondkapje op heeft,..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .