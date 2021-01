Dit is waarom je zo duf wordt van vergaderen

Koolstofdioxide, CO 2 dus, is niet alleen een probleem bij de opwarming van de aarde. Het veroorzaakt ook ‘luchtvervuiling’ in vergaderzaaltjes, met een aanzienlijke afname van cognitieve prestaties tot gevolg.

Dat schrijft Forbes. Dit gaat dus even niet over het ‘moderne’ vergaderen, via Zoom of een andere online verbinding, maar over het ouderwetse bij elkaar zitten.

Buiten bevat de lucht meestal drie- tot vierhonderd CO 2 -deeltjes per miljoen. In een vergaderzaal kan dit stukken hoger komen te liggen, vaak duizend deeltjes per miljoen met uitschieters tot vijfduizend per miljoen. Hoe slechter een ruimte geventileerd is, hoe hoger het aandeel CO 2 , schrijven onderzoekers van het Lawrence Berkeley National Laboratory. Uitademende mensen stoten deze CO 2 uit.

Om de impact van de CO 2 te meten lieten de Amerikaanse onderzoekers proefpersonen 2,5 uur (het was dus een lange vergadering) in een kamer zitten met respectievelijk 600, 1000 en 250..

