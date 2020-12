Waarom we zo graag naar ‘foute’ kerstfilms kijken

De kerstvakantie is dit jaar anders dan andere jaren vanwege de lockdown, maar er is één activiteit die we gewoon veilig thuis kunnen doen: foute kerstfilms kijken.

Het aanbod goedkope kerstfilms is groot en aankomende week hoef je de tv maar aan te zetten om ervan te genieten. Hoe komt het dat veel mensen zich aangetrokken voelen tot dit soort goedkope tv-films met altijd een voorspelbare goede afloop? In een artikel op de Amerikaanse nieuwswebsite The Huffington Post geeft relatietherapeut Kati Morton een verklaring: ‘Het menselijk brein houdt van voorspelbaarheid, vooral als we gestrest zijn.’ Door de coronacrisis zouden we het dus extra aantrekkelijk kunnen vinden om thuis foute kerstfilms te kijken. Het is een manier om onszelf te troosten en even te ontsnappen uit het moeilijke alledaagse leven, meent Morton.

In de kerstfilms hebben de hoofdrolspelers vaak grote problemen, maar deze worden..

