Feit of fabel: Door wortels krijg je veel vitamine A binnen

Maar zonder gekheid. Wortels zijn dus écht goed voor je ogen. Wortels bevatten namelijk veel bètacaroteen. Dat wordt in ons lichaam omgezet in vitamine A. Vitamine A speelt een belangrijke rol bij het gezond houden van ons netvlies. Een tekort aan vitamine A zorgt eerst voor nachtblindheid en uiteindelijk zelfs voor volledige blindheid. Bètacaroteen zit niet alleen in wortels, maar ook in andere oranje vruchten, zoals pompoen en mango. Ook groene bladgroente bevatten bètacaroteen. Wortels bevatten echter wel de grootste hoeveelheid. Vitamine A is een vetoplosbare vitamine en zit in vlees, vis, zuivel en eieren en wordt toegevoegd aan margarine en halvarine. Ook lever bevat veel vitamine A.

Een tekort aan vitamine A is dus schadelijk, maar..

