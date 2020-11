Rust is belangrijk, dat weet iedereen, maar hoe kun je echt goed uitrusten?

Iedereen weet dat rust nemen en bijkomen belangrijk is, maar toch doen we het onvoldoende. Hoe komt dat? En hoe kun je echt goed uitrusten?

Claudia Hammond, psychologe en presentatrice bij BBC Radio 4, legt in he boek Rust uit welk effect rust heeft op het menselijk lichaam. Volgens de psychologe zijn de positieve effecten van slapen al vaak benoemd, maar er is veel minder aandacht voor de impact van rust op de geestelijke gesteldheid en productiviteit van de moderne mens.



Hammond maakte deel uit van het onderzoeksteam achter de ‘Rest Test’, een studie onder achttienduizend mensen in 135 landen. Aan de hand van deze studie brengt ze in haar boek tien activiteiten naar voren die als het meest ontspannend worden ervaren door de respondenten, en onderbouwd dat met wetenschappelijk onderzoek. Per hoofdstuk wordt een van die tien activiteiten uitvoerig besprok..

