Herfstbladeren weg, maar ook de egeltjes (alleen de kleine)

In Rhenen is een proef met gemeentelijke korven waarin de herfstbladeren kunnen wordengedeponeerd een groot succes. Alleen de Egelbescherming heeft nog een kanttekening.

Rhenen

In het boomrijke Rhenen vallen de laatste herfstbladeren voor je ogen op de grond. Normaal blijven zij weken op straat liggen, incidenteel haalt de gemeente ze op. Een pilotproject geeft op vijftien plekken in het Utrechtse stadje, bekend van Ouwehands Dierenpark en de Grebbeberg, kans op verandering. In navolging van steeds meer gemeenten, vooral in zuidelijke en oostelijke provincies, zijn bladkorven neergezet.

De ijzeren kooien zijn een initiatief van milieuwethouder Peter de Rooij, omdat in het restafval van Rhenenaren veel te veel gft (groente-, fruit- en tuinafval) zat. Het probleem werd aangestipt in een online-enquête, waarbij 40 procent liet weten grof tuinafval niet altijd in de juiste bak te gooien. Volgens de inwon..

